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Ямальский депутат Лаптандер преодолел 100 километров, чтобы помочь землякам

  /   Обновлено: 29 января 2022 15:04
Политика
Ямальский депутат Лаптандер преодолел 100 километров, чтобы помочь землякам
pixabay.com

Салехард, 29 января. Депутат окружного парламента ЯНАО Тимофей Лаптандер помог землякам попасть на работу в геологоразведочную партию.

Людей устроили в ООО «ТНГ-Ленское» по инициативе Лаптандера. Чтобы доставить работников до места сезонных работ на базу геологов в Сеяху, депутату пришлось брать снегоход и преодолевать более 100 километров по глубокому снегу, сообщает ИА «Север-Пресс».

«Предстоит нашим молодым землякам работать в поле и на свежем воздухе, но плюс в том, что с детства коренной житель ямальской земли наедине с природой. Так устроена жизнь северян», — рассказал Лаптандер в Instagram.

Как сообщил начальник сейсморазведочной партии №21 Вячеслав Мальцев, через несколько дней тундровики приступят к работе и пробудут на базе до апреля. Они будут заниматься размоткой геофизического кабеля и установкой геофонов в Ямальской тундре.

Ранее сообщалось, что в столицу ЯНАО Салехард доставили новые самосвалы, бульдозеры и погрузчики для уборки снега. Новую спецтехнику осмотрел губернатор Дмитрий Артюхов на базе АО «Салехарддорстрой».

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янао Тимофей Лаптандер сейморазведка
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