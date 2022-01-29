Двух мертвых мужчин нашли в загоне для скота на животноводческой стоянке в Калмыкии

Элиста, 29 января. Правоохранители возбудили уголовное дело после убийства двух человек на животноводческой стоянке в Калмыкии, сообщает в субботу пресс-служба республиканского управления СК России.

Утром 29 января дежурный следователь Черноземельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике получил сообщение об обнаружении местным жителем тел двух мужчин. На трупы он наткнулся на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района.

«По факту убийства двух лиц следственными органами СК РФ по Калмыкии возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении следователей.

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили тело хозяина животноводческой стоянки в загоне для скота под стогами сена, еще один труп нашли там же закопанным в землю. На телах были зафиксированы множественные колото-резаные раны, на теле хозяина имеется огнестрельное ранение.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту двойного убийства на юге Москвы, писал RT.