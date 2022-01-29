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Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами в Пекине

  /   Обновлено: 29 января 2022 14:48
Политика
Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами в Пекине
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с лидерами других государств в день церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о планах Путина на время нахождения в Пекине по случаю зимних Игр. По словам официального представителя Кремля, президент не планирует встречи с официальными лицами из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в мире.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента России в Пекине не планируется», — прокомментировал Песков для ТАСС.

Олимпийские игры — 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада.

Ранее журналисты проводили российских спортсменов в аэропорту перед вылетом на зимнюю Олимпиаду. Участники соревнований поделились эмоциями в преддверии соревнований.

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