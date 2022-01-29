Межевич раскрыл смысл слов Лукашенко о единой для братских народов купели Крещения

Религия играет большую роль в становлении менталитета нации. На формирование культуры русских, белорусов и украинцев огромную роль оказало христианство. Новосозданные культы, которые насаждаются Западом на территории бывших республик СССР, имеют цель посеять вражду между братскими народами. Об этом ФАН рассказал директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и парламенту. Он заявил, что необходимо вернуть Украину в лоно славянства, напомнив, что Россия, Белоруссия и Украина — родные народы, выходцы из одной купели Крещения. Лидер республики подчеркнул, что неразрывные связи между братскими странами — основа общей безопасности и выживания.

Профессор СПбГУ Николай Межевич напомнил, что образ украинского казака, который дошел до нас через годы, неразрывно связан с саблей, трубкой и православным крестом на груди. Ученый как непреложный исторический факт озвучил, что на землях, которые сегодня занимает Украина, самой распространенной религией всегда было православие.

«Православная вера очень раздражала соседей, которые претендовали на эту территорию, прежде всего — Польшу. Во времена Речи Посполитой поляки подчинили себе земли к западу до Днепра. Иногда они терпели православие, иногда пытались просто искоренить, продвигая католицизм и униатство. Многие войны, которые вели славяне на этих землях с западными врагами, еще не войдя в состав Российской Империи, были войнами за веру. Львов, Ровно и Ивано-Франковск принадлежали Австро-Венгрии. На этих землях удельными князьями и разного рода правителями могли быть только католики. Со временем с Западной Украины православие вытеснили, хотя исстари Галиция была православной. Еще недавно в окрестностях Львова стояли развалины православного монастыря XI века», — поделился информацией ученый.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«США и Великобритания на территории Европы и бывших республик СССР усиленно насаждают культы, разлагающие классическое христианство. Это идеологическая война. Посредниками в этой игре могут выступать самые разные НКО, зарегистрированные в других странах. Они вносят сумятицу в умы простых людей и заманивают граждан в неосекты. Чаще всего это сопровождается политическим подтекстом, адептам подносятся новая идеология и выдуманная история их народа. Это одна из проблем Украины. Украинцы разочарованы непоследовательностью своих властей и обилием насаждаемых церквей, которые называют исконно украинскими», — заметил профессор.

Собеседник ФАН отметил, что католическая вера в классическом виде на сегодняшний день осталась только в Польше, и эта вера, несмотря на раскол с православием в XI веке, во многом близка православию. По словам Межевича, именно поэтому консервативно настроенные поляки не принимают ЛГБТ-«ценности», активно навязываемые им Западом.

Николай Межевич подчеркнул, что вера — вопрос национальной безопасности. Надо понимать, что, если место духовного отца занимает агент влияния, он будет вести свою паству не к духовному совершенству и станет призывать прихожан делать добро, а развернет работу по идеологической обработке и подведет к нужным алгоритмам действия. Ученый выразил полное согласие с заявлением лидера Белоруссии Александра Лукашенко о вере, добавив, что помимо традиционного христианства, сыгравшего в свое время важную роль в объединении русских, украинцев и белорусов, сегодня в Союзном государстве наших стран с уважением относятся ко всем традиционным вероисповеданиям: исламу, иудаизму и буддизму.

Ранее ФАН рассказал, почему в Литве считают, что к заявлениям их президента не стоит относиться серьезно. По словам прибалтийского политика, они редко принимают самостоятельные решения и транслируют то, что им передают из США.