Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 15:32
15:31
Происшествия
Пять жителей Ульяновска пострадали в двух ночных пожарах
15:30
Происшествия
Пожар в Псковской области унес жизнь одного человека
15:28
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
15:26
Политика
Межевич раскрыл смысл слов Лукашенко о единой для братских народов купели Крещения
15:26
Происшествия
«Газель» охватило огнем во время движения по трассе в Ростовской области
15:21
Общество
Врач Токарев предупредил о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»
15:20
Политика
Министры иностранных дел Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля
15:19
Спорт
Биатлонист Себастьян Самуэльссон замерз в номере олимпийского отеля
15:15
Происшествия
Пенсионерка из Ленобласти перевела «эксперту» по криптовалюте более 5 млн рублей
15:15
Экономика
ЦБ упростит выдачу кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям
Все новости

Читатели The Telegraph осудили журналиста Кафлина за упреки в адрес Путина

  /   Обновлено: 29 января 2022 14:39
Политика
Читатели The Telegraph осудили журналиста Кафлина за упреки в адрес Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Лондон, 29 января. Читатели британской газеты The Telegraph обрушились с критикой на журналиста Кона Кафлина, который предупредил о катастрофе после якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину.

В своем материале представитель прессы отметил, что Киев может повторить судьбу Афганистана. Также Кофлин процитировал экс-главу внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, заявившего, что президент России Владимир Путин играет с Западом в «покер с высокими ставками».

Британцы поставили на место журналиста за его выпады в сторону РФ. По их мнению, главную ответственность за происходящее на Украине несут США и Евросоюз. Москва же, наоборот, пытается избежать военных столкновений, уточнили в комментариях к статье.

«Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», — написал Marc Marcjf.

Читатели The Telegraph осудили журналиста Кафлина за упреки в адрес Путина
Федеральное агентство новостей /

Другой комментатор обратил внимание на тот факт, что ЕС и НАТО терпят распад. Поэтому российский лидер может спокойно наблюдать, как разваливаются эти организации, добавил он.

«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», — подчеркнул David Allen.

Как сообщалось ранее, читатели Le Figaro поддержали Путина после его разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном. Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 28 января.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели The Telegraph осудили журналиста Кафлина за упреки в адрес Путина
украина путин россия великобритания катастрофа вторжение британцы кафлин
Комментировать