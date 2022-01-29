Лондон, 29 января. Читатели британской газеты The Telegraph обрушились с критикой на журналиста Кона Кафлина, который предупредил о катастрофе после якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину.

В своем материале представитель прессы отметил, что Киев может повторить судьбу Афганистана. Также Кофлин процитировал экс-главу внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, заявившего, что президент России Владимир Путин играет с Западом в «покер с высокими ставками».

Британцы поставили на место журналиста за его выпады в сторону РФ. По их мнению, главную ответственность за происходящее на Украине несут США и Евросоюз. Москва же, наоборот, пытается избежать военных столкновений, уточнили в комментариях к статье.

«Россия не хочет ни войны, ни захватов. Она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток», — написал Marc Marcjf.

Федеральное агентство новостей /

Другой комментатор обратил внимание на тот факт, что ЕС и НАТО терпят распад. Поэтому российский лидер может спокойно наблюдать, как разваливаются эти организации, добавил он.

«Интересно, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», — подчеркнул David Allen.

Как сообщалось ранее, читатели Le Figaro поддержали Путина после его разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном. Телефонная беседа лидеров двух стран состоялась 28 января.