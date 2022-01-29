Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 15:32
15:31
Происшествия
Пенсионер с коронавирусом выпал из окна больницы во Владикавказе и погиб
15:31
Общество
Заблудившегося тигренка ищут в деревне Ермолино Московской области
15:31
Происшествия
Пять жителей Ульяновска пострадали в двух ночных пожарах
15:30
Происшествия
Пожар в Псковской области унес жизнь одного человека
15:28
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
15:26
Политика
Межевич раскрыл смысл слов Лукашенко о единой для братских народов купели Крещения
15:26
Происшествия
«Газель» охватило огнем во время движения по трассе в Ростовской области
15:21
Общество
Врач Токарев предупредил о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»
15:20
Политика
Министры иностранных дел Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля
15:19
Спорт
Биатлонист Себастьян Самуэльссон замерз в номере олимпийского отеля
Все новости

Песков допустил вероятность встречи Путина и Зеленского на открытии Игр в Пекине

Политика
Песков допустил вероятность встречи Путина и Зеленского на открытии Игр в Пекине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 января. Полностью исключить встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Пекине нельзя.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в связи с антиковидными ограничениями Путин не планирует проводить двусторонние встречи на церемонии открытия Олимпийских игры в китайской столице.

«Двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, в планах нет, но полностью исключить этого нельзя», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин будет перемещаться по Пекину на собственном автомобиле. Также Песков уточнил, что вместе с главой государства в КНР отправится штаб журналистов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков допустил вероятность встречи Путина и Зеленского на открытии Игр в Пекине
украина путин россия игры песков кремль китай зеленский олимпиада
Комментировать