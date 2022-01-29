Песков допустил вероятность встречи Путина и Зеленского на открытии Игр в Пекине

Москва, 29 января. Полностью исключить встречу президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Пекине нельзя.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в связи с антиковидными ограничениями Путин не планирует проводить двусторонние встречи на церемонии открытия Олимпийских игры в китайской столице.

«Двусторонних встреч, в том числе с Зеленским, в планах нет, но полностью исключить этого нельзя», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин будет перемещаться по Пекину на собственном автомобиле. Также Песков уточнил, что вместе с главой государства в КНР отправится штаб журналистов.