Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 15:32
15:31
Происшествия
Пенсионер с коронавирусом выпал из окна больницы во Владикавказе и погиб
15:31
Общество
Заблудившегося тигренка ищут в деревне Ермолино Московской области
15:31
Происшествия
Пять жителей Ульяновска пострадали в двух ночных пожарах
15:30
Происшествия
Пожар в Псковской области унес жизнь одного человека
15:28
Общество
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области
15:26
Политика
Межевич раскрыл смысл слов Лукашенко о единой для братских народов купели Крещения
15:26
Происшествия
«Газель» охватило огнем во время движения по трассе в Ростовской области
15:21
Общество
Врач Токарев предупредил о симптоме «чугунной головы» при «Омикроне»
15:20
Политика
Министры иностранных дел Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину 7 февраля
15:19
Спорт
Биатлонист Себастьян Самуэльссон замерз в номере олимпийского отеля
Все новости

МВД Туниса предотвратило теракт в туристических районах

Весь мир
МВД Туниса предотвратило теракт в туристических районах
wikipedia.org  /  Citizen59

Тунис, 29 января. Министерство внутренних дел североафриканской республики заявило, что правоохранители предотвратили террористическую атаку, направленную против туристических районов.

Согласно заявлению ведомства, теракт спланирован 22-летней гражданкой. Ее посадили в тюрьму после того, как полиции удалось раскрыть предполагаемое нападение.

Девушка вернулась в Тунис 10 января из Сирии, где год проходила обучение у экстремистов. По данным МВД, именно там она задумала атаку. Террористка намеревалась привести в действие пояс со взрывчаткой на территории одного из курортов страны.

В начале месяца вооруженный ножом гражданин напал на сотрудников службы безопасности в городе Дуз. Преступник заявил о принадлежности к запрещенной в РФ организации «Аль-Каида1 в Исламском Магрибе».

Силовые ведомства Туниса за последние несколько лет сорвали большинство планов террористов и стали более эффективно противодействовать боевикам. Предыдущие крупные инциденты произошли в 2015 году. Тогда экстремисты организовали атаки на столичный музей Бордо и пляже в Сусе, в результате которых погибли десятки человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / МВД Туниса предотвратило теракт в туристических районах
тунис
Комментировать