МВД Туниса предотвратило теракт в туристических районах

Тунис, 29 января. Министерство внутренних дел североафриканской республики заявило, что правоохранители предотвратили террористическую атаку, направленную против туристических районов.

Согласно заявлению ведомства, теракт спланирован 22-летней гражданкой. Ее посадили в тюрьму после того, как полиции удалось раскрыть предполагаемое нападение.

Девушка вернулась в Тунис 10 января из Сирии, где год проходила обучение у экстремистов. По данным МВД, именно там она задумала атаку. Террористка намеревалась привести в действие пояс со взрывчаткой на территории одного из курортов страны.

В начале месяца вооруженный ножом гражданин напал на сотрудников службы безопасности в городе Дуз. Преступник заявил о принадлежности к запрещенной в РФ организации «Аль-Каида1 в Исламском Магрибе».

Силовые ведомства Туниса за последние несколько лет сорвали большинство планов террористов и стали более эффективно противодействовать боевикам. Предыдущие крупные инциденты произошли в 2015 году. Тогда экстремисты организовали атаки на столичный музей Бордо и пляже в Сусе, в результате которых погибли десятки человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.