«Не раз столкнемся с последствиями»: депутат Вассерман о биологических экспериментах США

Для недружественного государства болезни, вызывающие экономический ущерб в стране вероятного противника, даже предпочтительнее тех, что способны убивать там население. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман. Ранее болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева заявила о том, что в американских биолабораториях на территории Украины и Грузии ведется работа по испытанию различных вирусов на солдатах.

«Могу предположить только то, что раз это дело засекречено, значит, там есть какие-то пакости для окружающих. Очень надеюсь, что наши профильные специалисты следят за этими работами и в случае чего вовремя поднимут тревогу. К сожалению, на это можно лишь надеяться, но не рассчитывать. Эпидемии африканской чумы свиней, например, вспыхивавшие несколько раз в России, к сожалению, каждый раз возникали совершенно неожиданно, причиняя очень большой экономический ущерб», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также подчеркнул, что подобные биологические эксперименты могут представлять для нашей страны большую угрозу.

«Понятно, что бить проще не по телу, а по кошельку. Болезни, вызывающие экономический ущерб, даже предпочтительнее болезней способных убить. Я очень опасаюсь таких экспериментов и не исключаю, что нам еще не раз придется столкнуться с их последствиями», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он поделился своим мнением о вероятности того, что исследовательская работа в американских биолабораториях несет в себе именно угрозу для остального мира.

«К сожалению, точно сказать, что же там все-таки делают и насколько это опасно, не могу. Могу лишь по историческим аналогиям и косвенным данным предположить, что американцы не тратили бы на все это деньги, если бы оно было безопасным», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, что чипы компании предпринимателя Илона Маска могут продлить жизнь парализованным людям. По словам собеседника, идеи подобных технологий не новы, но стали реальными лишь в наше время.