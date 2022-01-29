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В НАТО неожиданно заявили об отсутствии у России «агрессивных» планов в отношении Украины

  /   Обновлено: 29 января 2022 14:40
Армия
В НАТО неожиданно заявили об отсутствии у России «агрессивных» планов в отношении Украины
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 29 января. Запад пытается убедить всех в подготовке России к «вторжению» на Украину, однако в НАТО неожиданно заявили об отсутствии у Москвы «агрессивных» планов в отношении Киева.

Источник портала Euractiv в НАТО развеял миф о готовящемся «нападении» России на Украину. В материале издания отмечается, что «РФ не планирует вторжение». При этом некоторые страны Запада в последнее время активно проводят информационную кампанию, чтобы убедить весь мир в якобы готовящейся против Киева «агрессии».

Источник добавил, что для проведения военной операции нужны огромные силы, отличные от тех, которые якобы «развернуты в настоящее время» у границ Украины. Он также заявил, «существуют варианты снижения напряженности уже завтра».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что Москва ни на кого нападать не собирается. Он подчеркивал, что российские подразделения перемещаются в пределах национальной территории и на свое усмотрение, поэтому страны Запада это не должно волновать.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что Россия якобы может попытаться отнять Харьков у Украины. Примечательно, что простые украинцы высмеяли заявление президента, передает Infox.

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украина россия нато вторжение
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