Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 00:38
00:37
Общество
Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу
00:36
Общество
Рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России
00:30
Экономика
Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей
00:29
Армия
Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
00:24
Экономика
Спрос на продукты вырос в России вдвое в 2021 году
00:24
Экономика
Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
00:22
Общество
НИИ Гамалеи: заражение коронавирусом в день вакцинации не влияет на иммунную защиту
00:21
Экономика
Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей
00:20
Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»
00:14
Наука
UKHSA: темпы распространения подтипа «Омикрона» BA.2 значительно выше BA.1
Все новости

Раскол в обществе и в элитах: как президент и премьер Хорватии «тянут» страну в разные стороны

Политика
Раскол в обществе и в элитах: как президент и премьер Хорватии «тянут» страну в разные стороны
pixabay.com  / 

К сожалению, Россия не всегда может помочь тем политическим силам в Европе, которые находятся на ее стороне. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович стал объектом критики со стороны президента страны Зорана Милановича после того, как извинился перед Киевом за слова главы государства об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины. Миланович подчеркнул, что Пленкович повел себя как «украинский агент».

«В Хорватии премьер-министр и президент страны представляют разные партии, — объяснил Брутер. — Ситуация в отношениях между ними отражает раскол как в обществе, так и в элитах. Часть из них считает, что Хорватия не должна участвовать в западных политических разборках, в том числе с Россией. Другая часть убеждена, что Загреб всегда должен быть на стороне Запада, что бы тот ни предпринял».

Политолог напомнил, что Миланович так же, как и пророссийски настроенный глава чешского государства Милош Земан, является всенародно избранным президентом.

«Раскол в обществе и в элитах»: как президент и премьер Хорватии «тянут» страну в разные стороны
wikipedia.org / Arne Müseler / CC BY-SA 3.0

«И сам факт его наличия на этом посту показывает, что народ Хорватии отрицательно относится к идее во всем потакать «старшим товарищам» из НАТО, — заметил эксперт. — Однако большая часть элит считает иначе, из чего и возникла подобного рода коллизия. Примерно то же самое мы видели в Чехии и в Словакии».

По словам собеседника ФАН, очень многие восточноевропейские страны «надорваны той ролью по сдерживанию России, которую Запад хочет им прописать».

«К сожалению, в этой ситуации Москва не может помочь всем, кто так или иначе поддерживает ее сторону», — резюмировал Брутер.

Ранее политолог Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Раскол в обществе и в элитах: как президент и премьер Хорватии «тянут» страну в разные стороны
украина брутер хорватия
Комментировать