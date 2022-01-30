«Раскол в обществе и в элитах»: как президент и премьер Хорватии «тянут» страну в разные стороны

К сожалению, Россия не всегда может помочь тем политическим силам в Европе, которые находятся на ее стороне. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович стал объектом критики со стороны президента страны Зорана Милановича после того, как извинился перед Киевом за слова главы государства об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае конфликта России и Украины. Миланович подчеркнул, что Пленкович повел себя как «украинский агент».

«В Хорватии премьер-министр и президент страны представляют разные партии, — объяснил Брутер. — Ситуация в отношениях между ними отражает раскол как в обществе, так и в элитах. Часть из них считает, что Хорватия не должна участвовать в западных политических разборках, в том числе с Россией. Другая часть убеждена, что Загреб всегда должен быть на стороне Запада, что бы тот ни предпринял».

Политолог напомнил, что Миланович так же, как и пророссийски настроенный глава чешского государства Милош Земан, является всенародно избранным президентом.

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«И сам факт его наличия на этом посту показывает, что народ Хорватии отрицательно относится к идее во всем потакать «старшим товарищам» из НАТО, — заметил эксперт. — Однако большая часть элит считает иначе, из чего и возникла подобного рода коллизия. Примерно то же самое мы видели в Чехии и в Словакии».

По словам собеседника ФАН, очень многие восточноевропейские страны «надорваны той ролью по сдерживанию России, которую Запад хочет им прописать».

«К сожалению, в этой ситуации Москва не может помочь всем, кто так или иначе поддерживает ее сторону», — резюмировал Брутер.

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