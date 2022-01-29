Сомалийская армия ликвидировала 28 боевиков «Аш-Шабаб» на юге страны

Могадишо, 29 января. Армия Сомали объявила о ликвидации 28 членов движения «Аш-Шабаб», связанного с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в нескольких районах штата Нижняя Шабелле на юге страны.

Согласно заявлению ведомства, в пятницу регион стал свидетелем ряда вооруженных столкновений между правительственными силами и группами экстремистов. Военные обнаружили укрытия боевиков в районах Марири, Макки-Тири, Шанлу, Якли и Тагху.

В результате боевых действий убито 28 террористов. Армия не понесла потерь. Операции против остальных ячеек движения «Аш-Шабаб» в штате Нижняя Шабелле продолжатся.

На днях вооруженные силы объявили об уничтожении более 20 боевиков в провинции Галмудуг, расположенной в центральном Сомали. Военные выполняли задачи по предотвращению новых терактов на территории региона.

1 Организация запрещена на территории РФ.