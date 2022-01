Уильям Лай и Нэнси Пелоси обсудили укрепление отношений между США и Тайванем

Вашингтон, 29 января. Вице-президент Тайваня Уильям Лай завершил свой визит в Гондурас и США видеовстречей со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщается на официальной странице Лая в Twitter.

Встреча между представителями стран стала дальнейшей демонстрацией поддержки Китайской Республики со стороны США.

Остановившись в Сан-Франциско по пути в Тайвань, вице-президент провел беседу по видеосвязи с Пелоси. На встрече также присутствовала посол Китайской Республики в США Сяо Би-хим.

Кроме того, Уильям Лай принял участие в переговорах с десятками членов Конгресса США.

I was pleased to meet with @SpeakerPelosi, a champion of human rights and true friend to Taiwan. We are committed to working together to strengthen the US-Taiwan partnership. pic.twitter.com/dl7uA71CGu