Уильям Лай и Нэнси Пелоси обсудили укрепление отношений между США и Тайванем

Вашингтон, 29 января. Вице-президент Тайваня Уильям Лай завершил свой визит в Гондурас и США видеовстречей со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщается на официальной странице Лая в Twitter.

Встреча между представителями стран стала дальнейшей демонстрацией поддержки Китайской Республики со стороны США.

Остановившись в Сан-Франциско по пути в Тайвань, вице-президент провел беседу по видеосвязи с Пелоси. На встрече также присутствовала посол Китайской Республики в США Сяо Би-хим.

Кроме того, Уильям Лай принял участие в переговорах с десятками членов Конгресса США.

I was pleased to meet with @SpeakerPelosi, a champion of human rights and true friend to Taiwan. We are committed to working together to strengthen the US-Taiwan partnership. pic.twitter.com/dl7uA71CGu — 賴清德Lai Ching-te (@ChingteLai) January 29, 2022

«Я был рад встретиться с Нэнси Пелоси, поборником за права человека и настоящим другом Тайваня. Мы нацелены на совместную работу с целью укрепить партнерство между нашими государствами», — написал Лай на официальной странице в Twitter.

27 января Лай до этого посетил Гондурас для присутствия на инаугурации президента Сиомары Кастро. На церемонии находилась вице-президент США Камала Харрис, с которой Лай провел неформальную беседу.

#Enter504HN #Honduras || La delegación de Taiwán presidida por el vicepresidente William Lai, aprovecho la ocasión para conversar con la @VP Kamala Harris durante el evento de investidura de @XiomaraCastroZ pic.twitter.com/LpgR2C3NBa — Enter504 Periódico Digital (@enter504) January 27, 2022

Только 14 стран на сегодняшний день поддерживают дипломатические отношения с Тайванем, который Пекин официально считает своей административной единицей.

Китайская Республика пользуется неизменной поддержкой американских властей, включая нынешнюю правительство Джо Байдена.

Лай является потенциальным кандидатом на пост президента Тайваня на выборах 2024 года.