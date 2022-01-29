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Путин поручил рассмотреть разработку реестра токсичного контента в интернете

  /   Обновлено: 29 января 2022 14:21
Общество
Путин поручил рассмотреть разработку реестра токсичного контента в интернете
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 29 января. Контент с токсичным содержанием могут ограничить в интернете. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изучить инициативу по созданию соответствующего реестра.

Вопрос токсичного контента был озвучен на заседании Совета по правам человека (СПЧ) предпринимателем Игорем Ашмановым. Эксперт в области информационных технологий обратил внимание, что в Сети доступен токсичный контент, в котором речь идет о ненависти к семье, детям. Кроме того, зрители могут встретить потакание насилию и так далее. По словам Ашманова, эта информация не запрещена и не блокируется Роскомнадзором, но «отравляет детей и подростков очень сильно».

Путин поручил рассмотреть инициативу. По его указу будет изучена возможность создания специального реестра токсичного контента в Сети, говорится на сайте кабмина.

Ранее российские власти заинтересовались регулированием контента в видеоиграх. Так, правительство может начать контролировать виртуальный рынок внутриигровых предметов.

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