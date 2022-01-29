Аналитик Коц: Запад поставками наступательного оружия подстрекает Киев к войне в Донбассе

Москва, 29 января. Страны Запада открыто поставляют Украине наступательное вооружение, которое с высокой долей вероятности может быть использовано ВСУ в ходе наступления в Донбассе.

Военный аналитик Андрей Коц в материале для РИА Новости объяснил, чем может обернуться накачка государства западным оружием. Он пишет, что страны Североатлантического альянса шлют на Украину один спецборт за другим. При этом США за три дня передали Киеву 250 тонн различных вооружений и боеприпасов. Свою лепту в оснащение украинской армии боевыми системами внесла и Британия.

Украинцы получили в свое распоряжение дополнительные ПТРК американского и британского производства, снайперские винтовки, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition и многое другое. Кроме того, Украине хотят передать вертолеты, которые приобретались для Афганистана.

По словам эксперта, Запад поставками наступательного оружия подстрекает Киев к войне в Донбассе. Подразделения ВСУ могут использовать его при штурме населенных пунктов ДНР и ЛНР. На сегодняшний день украинская армия имеет ограниченное количество ракетных установок западного образца, однако их будет достаточно для нанесения серьезного ущерба инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Запад с помощью поставок оружия подталкивает Киев к полномасштабному наступлению в Донбассе. Некоторые эксперты убеждены, что в эскалации ситуации на юго-востоке Украины в первую очередь заинтересована Британия, передает Infox.