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ВСУ нанесли удар по тяговой подстанции в пригороде Донецка

Армия
ВСУ нанесли удар по тяговой подстанции в пригороде Донецка
Федеральное агентство новостей

Донецк, 29 января. Подстанция в пригороде Донецка получила повреждения в результате обстрела со стороны подразделений ВСУ.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская сторона в очередной раз нарушила режим тишины. Обстрелу подвергся пригород столицы республики.

«В результате нарушения режима прекращения огня повреждена Еленовская тяговая подстанция», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины готовят артиллерийскую десантно-штурмовую бригаду для проведения наступательной операции в Донбассе. Отмечалось также, что Киев продолжает получать от Запада вооружение, которое может быть применено в зоне боевых действий на юго-востоке страны, передает Infox.

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