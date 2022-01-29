Дробницкий призвал Россию, Индию и Китай вмешаться в происходящее в США из-за беседы Байдена с Зеленским

Вашингтон, 29 января. Скандал вокруг телефонного разговора Байдена с Зеленским стал сигналом беспрецедентного и опасного события — Белый дом полностью утратил возможность управлять страной.

Отсутствие как таковой исполнительной власти в ядерной державе грозит миру катастрофическими последствиями. Мировое сообщество должно всерьез заняться решением этой проблемы. Как минимум Россия, Китая и Индия должны потребовать от Вашингтона разъяснений, провести консультации с американской верхушкой, а то и взять США под внешнее управление хотя бы на некоторое время. Нельзя позволить управленческому хаосу в Соединенных Штатах разрастись до масштабов глобальной проблемы.

С таким призывом к крупнейшим государствам мира в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» обратился политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя нешуточный скандал, разгоревшийся в США из-за разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Дело в том, что состоявшуюся беседу поспешил осветить телеканал CNN, и сделали это телевизионщики, мягко говоря, странно. Журналисты, в частности, сообщили, что президент США предупредил своего украинского «партнера» об угрозе вторжения, добавив, что Киев в случае войны будет тут же разграблен. Зеленский, по версии CNN, вдруг стал перечить Байдену и чуть ли не потребовал, чтобы Вашингтон перестал нагнетать обстановку с военной угрозой, убивая при этом украинскую экономику. Дробницкий отметил, что Белый дом до сих пор официально не опроверг эту информацию, хотя в твиттер-переписке с представителями CNN помощники Байдена отчитали журналистов и потребовали убрать из сетки лживый сюжет. Последние в свою очередь отказались подчиняться и лишь вставили в ролик о беседе двух президентов уточнение, что Белый дом, мол, не подтверждает эту информацию.

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Американист обратил внимание зрителей на то, что этот скандал обнажил глубочайший кризис в системе исполнительной власти США, как на внешнем, так и на внутреннем направлении. Если представить, что Зеленский действительно пошел против Байдена, что в какой-то мере подтвердила его последняя пресс-конференция, значит Белый дом утратил контроль над своим сателлитом. Избиратели не только обвинят его в слабости, но и спросят, так есть ли в самом деле пресловутая угроза, если ее отрицает даже гипотетическая жертва. Наибольшую опасность, однако, представляет внутренний раскол. Дробницкий напомнил, что CNN всегда контролировался Демократической партией. Выпад в адрес Байдена свидетельствует о конфликте внутри самой провластной партии, то есть нынешнего руководства страны. Хуже того, он демонстрирует, что Белый дом просто не может управлять государством, что грозит полным хаосом. А это в свою очередь уже опасно для всего мира, так как речь идет о хаосе в ядерной державе.

«У меня есть предложение и даже призыв. Не знаю, есть такая возможность или нет, но вообще-то мировой общественности пора озаботится ситуацией, сложившейся в США, потому что это крупнейшая ядерная держава и главная резервная валюта, от которой во многом зависит мир и спокойствие на Земле. В США наблюдается полная потеря управления. Я не знаю, может быть России, Китаю, Индии собраться как-то, обсудить это дело, выразить озабоченность, затребовать у американцев брифинги какие-то по тому, как у них решения принимаются. Вмешаться в конце концов и помочь наладить управление, пока что-нибудь не рвануло», — призвал разобраться в ситуации политолог.

Эксперт еще раз добавил, что в США явно просматривается полная потеря управления государством. И если этот хаос не коснется ядерного чемоданчика, то эмиссионный центр зацепит точно, что грозит усугублением мирового экономического кризиса. Нужно срочно спасать ситуацию и приводить американскую верхушку в чувство пока не поздно.

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