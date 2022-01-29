Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40%

Брюссель, 29 января. Запасы газа в подземных хранилищах Европы 27 января опустились ниже отметки в 40%, следует из данных платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

Такая ситуация наблюдается впервые с 2011 года. Отбор голубого топлива в европейских резервуарах составил порядка 660 млн кубометров. ПХГ в настоящий момент заполнены только на 39,65%, а это на 15,7% меньше, чем в среднем на аналогичную дату за последнее пятилетие.

Наименьшие показатели заполненности наблюдаются у Австрии (23,26%), Нидерландов (27,49%) и Болгарии (32,92%). Хранилища ФРГ заполнены на 38%, Франции — на 37,4%, Италии — на 50,9%, Великобритании — на 67,2%. В настоящий момент рекордными темпами продолжают поступать потоки сжиженного природного газа (СПГ) — около 434 млн кубометров.

Чехия к середине января израсходовала более половины своих запасов газа, сообщила ранее официальный представитель компании RWE Gas Storage CZ Симона Гладикова. Большую часть топлива страна получает из России.