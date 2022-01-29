Диетолог рассказала, чем надо питаться заболевшим коронавирусом

Зараженные коронавирусной инфекцией по-разному переносят течение болезни. При тяжелом течении заболевания и острой интоксикации люди отказываются от еды, а выздоравливающие нередко ощущают упадок сил и полное отсутствие аппетита. Как и чем кормить пораженных тяжелым недугом, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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Эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина пояснила, что все люди, в зависимости от индивидуальных особенностей организма и разновидности вируса, переживают течение болезни по-разному. Нередко больных коронавирусом, если форма болезни у них не тяжелая, оставляют дома под амбулаторным наблюдением.

«Коронавирус поражает, помимо дыхательных путей с вероятным последующим бронхолегочным осложнением, желудочно-кишечный тракт. Больным не хочется есть из-за упадка сил, повышенной температуры, а также проблем с желудком. Потеря вкуса и обоняния как распространенный симптом болеющих ковидом также не способствуют желанию употреблять пищу. Больные не испытывают чувства голода, еда им кажется невкусной, переваривать съеденное им тяжело. Это война зловредных микроорганизмов с телом человека», — сказала доктор.

Собеседница ФАН уточнила, что для восстановления разрушенных ковидом тканей, сил и здоровья в целом человеку нужны витамины, а также микро- и макроэлементы. Все это нам дает еда. По словам Соломатиной, больному очень нужны белки, они должны составлять не менее 30% рациона. Это — мясо, но мясо тяжело усваивается. Врач заметила, что, если самочувствие больного совсем плохое, ему лучше давать бульон, жидкий суп или небольшими порциями пюре: подойдут курица, индейка, нежирная говядина, кролик. Для этого случая сгодится и готовое детское питание в баночках.

«Выздоравливающим будет полезно мясо отварное, небольшими кусочками, а также в виде тефтелей и котлет. Поддержат организм больного овсянка и хорошо разваренная гречка: это — углеводы. Они дают энергию, которая так нужна организму для борьбы с вирусом. Не следует забывать и про овощи, из них также готовятся супы и пюре, которые съест больной. Неплохо, если тот, о ком вы заботитесь, сможет есть несладкие яблоки и недозрелую хурму. Эти фрукты, как и зеленый чай или отвар шалфея, содержат танины и гасят воспалительные процессы в организме», — порекомендовала медик.

Соломатина напомнила, что иногда ковид влечет за собой образование тромбов. Отвар шиповника, по словам доктора, способствует разжижению крови и является неплохим профилактическим средством. Кроме того, он обладает антиоксидантными средствами и содержит большое количество витамина С. Диетолог уточнила, что показаны больным ковидом, как и тем, кто подхватил обычное простудное заболевание, цитрусовые. Они предотвращают разрушение тканей: ломтик лимона, брошенный в чай, лучше съесть, а вот цедру не стоит — она может быть обработана консервантами.

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«Вирус проникает в организм через слизистые. Чтобы укрепить и восстановить слизистые, надо есть больше отварной или запеченной моркови и тыкву, эти овощи содержат бета-каротин. К кушанью можно добавить ложку натурального меда. Но уже после термической обработки продукта. Немалую пользу в восстановлении организма принесут компоты из сухофруктов. Сами сваренные кусочки сухих фруктов можно протереть и также в виде пюре дать съесть больному. Яйца, помимо белка, содержат витамины А и D, и также весьма полезны. Не стоит забывать про рыбу, в том числе жирную, но только без жареной корочки. Рыба и растительное масло помогают восстановиться разрушенным клеточным мембранам. Вместо молока заболевшему лучше предложить нежирные кисломолочные продукты: кефир, йогурт, ряженку — они помогут восстановлению кишечника», — обозначила состав правильного меню диетолог.

Елена Соломатина отметила, что нередко постковидным синдромом называют ухудшение работы мозга и возникающие провалы в памяти. Она заверила, что обычно со временем мозговая деятельность нормализуется. Для этого надо есть морепродукты и тыквенные семечки. Необходимый мозгу селен содержится в бразильских орехах, чесноке, грибах и говяжьей печени. Омега-3 кислоты, также необходимые для улучшения памяти, есть в скумбрии, сардинах, тунце и сельди, а также в моллюсках. В заключении Соломатина порекомендовала выздоравливающим питаться по возможности полноценно и разнообразно.

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