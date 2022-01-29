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Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете выдачи ряда кредитов по плавающей ставке

Экономика
Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете выдачи ряда кредитов по плавающей ставке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 января. Правительство России одобрило законопроект о запрете с 1 апреля 2022 года выдачи гражданам ряда кредитов по плавающей ставке. Положительное заключение опубликовано в электронной базе данных парламента.

В документе говорится, что кабмин поддерживает инициативу с учетом доработки по представленным замечаниям. Они касаются корреспондирующих поправок в отношении кредитных историй — их назвали нецелесообразными и предложили убрать.

Кроме того, для соблюдения баланса интересов кредитора и заемщика рекомендуется предусмотреть возможность увеличения до четырех лет срока возврата кредита только с согласия заемщика. Такая мера будет действовать при условии повышения значения переменной процентной ставки по договору потребительского кредита. В этом случае кредитор не может увеличить срок возврата кредита более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора.

Обсуждение данного законопроекта проходит на фоне роста кредитования. Банки в 2021 году выдали клиентам на треть больше займов наличными, чем за предыдущий период.

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