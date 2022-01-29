Когда прекратится истерика вокруг Украины? Колонка Голоса Мордора

Все то, что происходит сейчас вокруг Украины, стало напоминать какую-то шизофрению в очень запущенной стадии. Истерика, взаимоисключающие заявления, какие-то мегатонны лжи, за которыми совершенно теряются редкие разумные голоса.

Один из самых «авторитетных и честных» медиа США — CNN после телефонного разговора Байдена и Зеленского передал слова американского президента украинскому коллеге о том, что вторжение России на Украину «неизбежно». И даже поведал ему некоторые кошмарные детали. Мол, вторжение будет осуществлено молниеносно, целью будет Киев, на который наступать будут с обеих сторон Днепра, а затем город отдадут на разграбление.

Я вот просто представил себе какую-то средневековую войну, когда военачальник гарцует на коне перед строем копейщиков, мечников и лучников и обещает им в случае победы отдать захваченный город на разграбление. Ну вот именно такой рисуется картинка в представлении CNN.

И даже жаль, что с этой новостью не срослось. Самое «честное» СМИ мира уже через несколько часов признало, что «информация была неточной». В переводе на русский — соврали. Нагло, без оснований и с определенной целью. С какой? А тут все просто — все то же нагнетание безумной истерики вокруг Украины.

ПолитЭксперт /

Ведь вчера с утра все ведущие мировые СМИ только и писали о грядущем разграблении Киева. Да и до сих пор пишут. Опровержение, которое дали авторы новости, похоже, никто и не слышал. Да и не хотел услышать. Тут даже история с нашедшимися ложечками отдыхает.

Особо умиляет такой фетиш, как «замерзшая земля». Оказывается, российская армия ждет февраля, чтобы «земля наконец-то замерзла», и по ней без проблем могли пройти танки и бронетехника. На недостаточно промерзшей земле русские воевать не могут. Да все это могут подтвердить — от Сигизмунда III и Карла XII, до Наполеона и Гитлера.

Со всех сторон несется: «Россия вот-вот вторгнется на Украину». Об этом твердят, пожалуй, все «друзья и союзники» Украины. Как-то особняком держится Германия, которая, похоже, понимает, к чему все идет, а опыт военных взаимоотношений с Россией у нее не особо удачный, и об этом помнят до сих пор. Но шизофрения есть и там. Глава германской разведки заявляет, что у России все готово для того, чтобы напасть на Украину, но… в России не определились, а нужно ли это вообще? Впрочем, главного немецкого разведчика можно понять — Германию уже начали клевать все ее союзники за «неуверенную позицию по Украине». Немцы пытаются как-то оправдаться, даже посылают на Украину целых 5000 касок и обещают отремонтировать какой-то схрон под Одессой, но союзников это не особо впечатляет.

ФБА «Экономика сегодня» /

И вдруг на этом фоне появляются совершенно иные заявления, примерно от тех же персонажей, что участвуют во всеобщей истерике. Мол, сил у России на границе недостаточно. Да, их много, но для вторжения этого мало, так как надо обладать минимум двукратным преимуществом, которого нет. Даже глава НАТОзаявляет, что вероятность вторжения России на Украину вовсе не очевидна. Но и эти заявления совершенно ничего не значат, потому что из тех же уст буквально сразу начинает литься прямо противоположное.

США и Евросоюз продолжают запугивать Россию санкциями, которые они готовы ввести в случае вторжения. Но и тут не все гладко, так как отключение России от пресловутого SWIFT может обрушить всю финансовую систему мира, а эмбарго на углеводороды грозит Европе замерзанием. И с персональными санкциями против президента России Владимира Путина тоже не очень получается. Зато буквально каждый день раздаются заявления, что, если Россия нападет на Украину, мы введем такие санкции, такие санкции, такие санкции — в разных вариациях, но, по сути, одно и то же.

Федеральное агентство новостей /

«США и другие сеют панику по поводу нападения на Украину. Это не дружеский шаг».

Поразительно, но о чем-то догадываться начали даже на Украине. Президент Зеленский на своей пресс-конференции буквально умолял западных лидеров и СМИ прекратить истерику вокруг Украины, так как она убивает и без того слабую экономику. Глава фракции «Слуга народа» в Раде Украинызаявляет:

То есть уже почти открыто дерзит США. Но из посольства США в Киеве грозят пальчиком и приказывают не противиться тому, что говорят большие дяди. А большие дяди, похоже, очень хотят этой самой войны на Украине.

И судьба Украины им при этом совершенно не интересна. Сколько народу погибнет, что будет разрушено — плевать им на все абсолютно. Есть куда более великая цель — ввести против России еще больше санкций и напичкать Восточную Европу солдатами и оружием, возможно, и ядерным. Тем более, что в Польше и Прибалтике будут не против. И интересно, а догадается ли кто-то, что это прямой путь к войне, которая может стать последней для всех и в которой не будет победителей? Стоит ли этого ваша русофобия?

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