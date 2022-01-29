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Журналист ван де Бек: преследование Украины помешало бы Гааге в расследовании дела MH17

Политика
Журналист ван де Бек: преследование Украины помешало бы Гааге в расследовании дела MH17
wikipedia.org  /  Ministerie van Defensie

Амстердам, 29 января. Голландские власти и родственники пассажиров, погибших при крушении малайзийского Boeing MH17, не подавали жалобы в суд на Украину из опасений помешать расследованию причин катастрофы.

Такое мнение выразил журналист из Нидерландов Эрик ван де Бек, которому удалось изучить документы фонда Stichting Vliegramp MH17, он оказывает поддержку семьям жертв катастрофы. По его словам, судебное преследование Киева затруднило бы поиск виновных в трагедии.

«Преследование Украины могло бы поставить под угрозу сотрудничество двух стран в рамках Совместной следственной группы (ССГ), а следовательно, поиск тех, кто запустил роковую ракету и тех, кто ими командовал», — отметил представитель прессы.

Ранее сообщалось, что МИД Нидерландов призвал Россию вернуться к трехсторонним консультациям с Австралией по делу о крушении MH17. Как заявила голландский дипломат Лизбет ван Хейст, министерство открыто к любым вариантам взаимодействия.

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