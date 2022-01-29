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Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»

  /   Обновлено: 29 января 2022 13:50
Экономика
Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 29 января. Западные политики выдвигают новые требования для сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». В то же время они оставляют без внимания шаги «Газпрома» навстречу, пишет MK.RU.

«Газпром» выполнил требование немецкого энергетического регулятора и зарегистрировал дочернюю компанию в юрисдикции ФРГ. Однако угрожающая риторика европейских и американских политиков заставляет сомневаться в будущем газовой магистрали.

Запрет на эксплуатацию газопровода входит в санкционный пакет, который Евросоюз подготовил на случай обострения ситуации на Украине. Это подтверждают слова госсекретаря США Виктории Нуланд и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что такие заявления лишь отводят внимание от предмета обсуждения.

«Сценарий, который обсуждают западные политики, абсурден и направлен на то, чтобы приковать внимание не к самому проекту, а к событиям на Донбассе», — уверен он.

Большинство жителей Германии поддерживают запуск «СП-2». В восточной части их доля доходит до 70%, тогда как в западной — до 57%.

В Кремле уверены, что искусственное затягивание ввода газопровода в эксплуатацию негативно сказывается на европейском экономическом развитии. От этого пострадают и простые потребители газа, цитирует INFOX пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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Все новости / Экономика / Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»
газ газопровод энергетика россия и запад северный поток 2 Россия и ЕС
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