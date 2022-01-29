Россияне в ЛДНР могут получить возможность подавать заявления на выплаты через «Госуслуги»

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ в ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на соцвыплаты и льготы через портал «Госуслуги».

Уже свыше 720 тысяч жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республики получили российские паспорта, заявил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев. На территории региона действуют восемь пунктов, в которых жители ДНР и ЛНР могут подать документы на предоставление гражданства.

Россия неоднократно заявляла, что Украина не выполняет «Минские соглашения», а также затягивает переговоры по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке. В российским МИД отмечали, что киевские власти направили в Донбасс половину личного состава вооруженных сил. Москва, в свою очередь, выразила обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к границам РФ и увеличением числа военных инструкторов на линии соприкосновения.