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Крис Браун ответил на обвинения в изнасиловании

Шоу-бизнес
Крис Браун ответил на обвинения в изнасиловании
Global Look Press  /  Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 29 января. Американский певец и актер Крис Браун заявил, что очередные обвинения в изнасиловании, прозвучавшие в его адрес, связаны с новым проектом.

В сторону певца был подан иск на 20 миллионов долларов. Девушка утверждает, что Браун накачал ее наркотическим веществом и изнасиловал на яхте.

Рэпер отреагировал на такое громкое заявление на своей странице в Instagram. Певец уверен, что каждый раз, когда он выпускает новую музыку или проекты, его пытаются втянуть в скандальные истории.

Предполагаемая жертва артиста предпочла не раскрывать свое имя. Известно лишь то, что девушка работает танцовщицей, моделью и артисткой.

По словам истца, инцидент произошел 30 декабря 2020 года. Девушка утверждает, что Браун пригласил ее приехать к нему на яхту в Майами, где они пили коктейли. После очередного бокала модель почувствовала дезориентированность и начала засыпать. Потом певец, по ее словам, повел в спальню и начал целовать. Предполагаемая жертва просила его остановиться, но рэпер не стал реагировать.

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иск певец крис браун
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