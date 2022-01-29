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Президент России поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в плане воспитательной работы

Общество
Президент России поручил предусмотреть дни памяти о геноциде в плане воспитательной работы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин поручил Министерству просвещения РФ предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов. Об этом сообщается на портале Правительства России.

Глава государства ранее отметил, что передача правды о Второй мировой войне будущим поколениям является долгом каждого поколения. По его словам, важно пресекать любые попытки оправдать действия нацистских преступников. Отмечается, что Министерство просвещения РФ уже включило День памяти жертв холокоста в скорректированный примерный календарный план воспитательной работы.

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Владимир Путин память поручение воспитание
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