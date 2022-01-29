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Жители Краснодарского края пожаловались на возникновение горных рек в собственных дворах

Происшествия

Население Краснодарского края пострадало от наводнения. Придомовые участки и подвалы жителей затоплены. При этом в регионе не наблюдается повышенных осадков.

Очевидцы сняли на камеру последствия потопа. На кадрах видно, как мутная жидкость полностью затопила частные владения местной жительницы.

«Вот такой поток воды! Горная река тут течет. Все заливает. Летнюю кухню залило, соседку. Нас всех заливает вот таким бурлящим потоком», — возмущается женщина.

Местные жители рассказали, что незадолго до наводнения в станице Анапская заменили ливневку. По их словам, обновка не справляется с потоком воды.

Люди уже начали обращаться в администрацию с просьбой ликвидировать последствия потопа. Власти перенаправляют жалобы в ЖКХ, которое тоже не предпринимает никаких мер. Даже МЧС не приезжает по запросам населения.

Пока у местных жителей затопило только придомовую территорию и подвалы. До жилой площади вода не добралась за счет высокого фундамента. При этом горный поток растет с каждой секундой.

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вода потоп краснодарский край
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