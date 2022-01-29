Путин велел до 1 мая изучить законодательство об иностранных агентах

Москва, 29 января. Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать закон об иноагентах. Изучить документ должны до 1 мая 2022 года.

Недавно глава государства указывал на либеральность российского закона об иноагентах по сравнению с Соединенными Штатами. Он подчеркивал, что нормы не запрещают деятельность таких организаций.

На этот раз Путин предписал изучить законодательство о структурах, выполняющих функции иностранных агентов. Проанализировать нормы должны до 1 мая, в том числе часть, касающуюся исключения из соответствующего перечня.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что закон об иноагентах призван ограничить внешнее влияние на Россию. Иностранных агентов не должно быть среди журналистов, добавил депутат.