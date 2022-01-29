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Эшли Барти впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии

  /   Обновлено: 29 января 2022 13:28
Спорт
Эшли Барти впервые в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Австралии
Global Look Press  /  Bai Xuefei/Xinhua

Мельбурн, 29 января. Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

Барти одержала победу над Даниэль Коллинз из США в финальном матче Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Встреча, продолжавшаяся 1 час 29 минут, завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу первой ракетки мира.

Австралийская теннисистка впервые в карьере выиграла домашний турнир серии Большого шлема. За два сета Барти десять раз подала навылет и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В воскресенье в Мельбурне пройдет финал Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде. Россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее Медведев был оштрафован за вызывающее поведение в полуфинальном матче со Стефаносом Циципасом. Российский теннисист заплатит 12 тысяч долларов.

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