Дочь Анастасии Заворотнюк раскритиковала сериал «И просто так» за стереотипы про русских

Москва, 29 января. Модель Анна Заворотнюк призналась, что ее взбесило продолжение сериала «Секс в большом городе». Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк возмутила шутка про русских в одном из эпизодов.

Сериал «И просто так» оказался в центре нового скандала после премьеры восьмого эпизода. В одной из сцен героиня предположила, что ее соседка является русской проституткой, поэтому смогла позволить себе роскошную квартиру. Эта шутка вызвала гнев со стороны части зрителей.

Заворотнюк-младшая поддержала возмущенных поклонников шоу. Она записала Instagram Stories, в которых раскритиковала сценаристов за распространение стереотипов.

«Я думаю: «Да что ж такое, почему в любом фильме, в любом сериале обязательно если проститутка, то русская?» Я не понимаю, откуда берется этот непонятный стереотип. Так обидно», — поделилась модель.

instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Незадолго до этого возмущенные поклонники сериала предложили бойкотировать сиквел. Зрители запустили хэштег #metoorussian и раскритиковали HBO Max за шутку про русскую проститутку.