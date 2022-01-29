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Дочь Анастасии Заворотнюк раскритиковала сериал «И просто так» за стереотипы про русских

  /   Обновлено: 29 января 2022 13:31
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк раскритиковала сериал «И просто так» за стереотипы про русских
instagram.com  /  @a_zavorotnyuk

Москва, 29 января. Модель Анна Заворотнюк призналась, что ее взбесило продолжение сериала «Секс в большом городе». Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк возмутила шутка про русских в одном из эпизодов.

Сериал «И просто так» оказался в центре нового скандала после премьеры восьмого эпизода. В одной из сцен героиня предположила, что ее соседка является русской проституткой, поэтому смогла позволить себе роскошную квартиру. Эта шутка вызвала гнев со стороны части зрителей.

Заворотнюк-младшая поддержала возмущенных поклонников шоу. Она записала Instagram Stories, в которых раскритиковала сценаристов за распространение стереотипов.

«Я думаю: «Да что ж такое, почему в любом фильме, в любом сериале обязательно если проститутка, то русская?» Я не понимаю, откуда берется этот непонятный стереотип. Так обидно», — поделилась модель.

Дочь Анастасии Заворотнюк раскритиковала сериал «И просто так» за стереотипы про русских
instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Незадолго до этого возмущенные поклонники сериала предложили бойкотировать сиквел. Зрители запустили хэштег #metoorussian и раскритиковали HBO Max за шутку про русскую проститутку.

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заворотнюк секс в большом городе и просто так
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