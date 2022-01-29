Япония провела церемонию открытия Года побратимских обменов между Москвой и Токио

Токио, 29 января. Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов состоялась в городе Саппоро на острове Хоккайдо.

Мероприятие было согласовано еще во время саммита G20 в Осаке, который прошел в 2019 году. Однако из-за начавшейся в апреле 2020 года пандемии коронавируса Министерство иностранных дел Японии решило перенести сроки церемонии.

«Пандемия коронавируса внесла существенные корректировки в эти планы. Тем не менее рады отметить, что несмотря на сложности, удалось успешно осуществить больше половины из 42 запланированных в рамках данной инициативы начинаний», — сказал посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Как стало известно ранее, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении Токио заключить мирный договор с Москвой. Политик подчеркнул, что не собирается перекладывать этот вопрос на будущие поколения.