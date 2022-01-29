Бразильский форвард Юри Альберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии

Лагуш, 29 января. Нападающий Юри Альберто присоединится к петербургскому «Зениту» на втором тренировочном сборе.

Форвард бразильского «Интернасьонала» Юри Альберто прибудет в расположение «Зенита» на сборе в португальском Лагуше, в который игроки петербургского клуба вылетели 29 января. Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил журналист Фабио Алейшо.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что 20-летний форвард проходит углубленное медицинское обследование. После этого он должен подписать контракт с петербургским клубом.

Ранее московский «Спартак» провел первый матч под руководством итальянского тренера Паоло Ваноли. Контрольная игра со «Слованом» на тренировочном сборе в ОАЭ завершилась результативной ничьей.