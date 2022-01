Тысячи авиарейсов отменены из-за снежной бури на Восточном побережье США

Вашингтон, 29 января. Тысячи авиарейсов были отменены и более 10 млн человек застряли в аэропортах в результате снежной бури, обрушившейся на Восточное побережье США. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.

This approaching nor'easter could bring a historic snow & wind punch to Massachusetts. We think we're all reacting to @HarveyWCVB's snowfall projection the way #TheOffice would. https://t.co/vdRbg8r847 pic.twitter.com/zEIejccXBd — WCVB-TV Boston (@WCVB) January 28, 2022

По прогнозам, самый мощный за последние четыре года зимний шторм усилится на выходных и приведет к осадкам свыше 60 см в регионе Новая Англия, включающем в себя Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, а также соседних штатах. Ожидается, что метель воспрепятствует нормальному транспортному сообщению между городами от Вирджинии до Мэна.

Более 68 млн человек получили предупреждения об опасной погоде. Власти призывают граждан по возможности оставаться дома. Снежный шторм может повредить деревья и оборвать линии электропередач.

The @FEMA Administrator spoke with several governors this afternoon about preparations for the incoming Nor'Easter. FEMA urges all residents to prepare for the approaching winter storm and to follow instructions from local officials to stay safe.



More: https://t.co/6BgYQ1xOJp pic.twitter.com/PJwu75HX0U — FEMA Region 3 (@FEMAregion3) January 28, 2022

Около 3300 авиарейсов по США были отменены ночью 28 января. Больше всего пострадали аэропорты в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии.

«У этого снежного шторма есть потенциал стать мощнейшим в истории», — заявила мэр Бостона Мишель Ву.

Снег, вызванный усиливающимся прибрежным штормом, начнет выпадать в Средне-Атлантических штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд и затем двинется на север, становясь более интенсивным.

.FEMA_Deanne spoke with several governors today about our preparations for the Nor'easter.



“We're prepared to assist communities who may face impacts caused by the storm & encourage everyone to follow the guidance of their state & local officials.”



More: https://t.co/d4TJSB53Y5 pic.twitter.com/JI1CZvqA6H — FEMA (@fema) January 28, 2022

Советник по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл сообщила, что Национальное метеорологическое агентство будет осуществлять мониторинг шторма и начнет работу совместно с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям для подготовки и координации необходимой помощи.