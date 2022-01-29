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Тысячи авиарейсов отменены из-за снежной бури на Восточном побережье США

Весь мир
Тысячи авиарейсов отменены из-за снежной бури на Восточном побережье США
Global Look Press  /  Steve Sanchez/Keystone Press Agency

Вашингтон, 29 января. Тысячи авиарейсов были отменены и более 10 млн человек застряли в аэропортах в результате снежной бури, обрушившейся на Восточное побережье США. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.

По прогнозам, самый мощный за последние четыре года зимний шторм усилится на выходных и приведет к осадкам свыше 60 см в регионе Новая Англия, включающем в себя Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт, а также соседних штатах. Ожидается, что метель воспрепятствует нормальному транспортному сообщению между городами от Вирджинии до Мэна.

Более 68 млн человек получили предупреждения об опасной погоде. Власти призывают граждан по возможности оставаться дома. Снежный шторм может повредить деревья и оборвать линии электропередач.

Около 3300 авиарейсов по США были отменены ночью 28 января. Больше всего пострадали аэропорты в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии.

«У этого снежного шторма есть потенциал стать мощнейшим в истории», — заявила мэр Бостона Мишель Ву.

Снег, вызванный усиливающимся прибрежным штормом, начнет выпадать в Средне-Атлантических штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд и затем двинется на север, становясь более интенсивным.

Советник по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл сообщила, что Национальное метеорологическое агентство будет осуществлять мониторинг шторма и начнет работу совместно с Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям для подготовки и координации необходимой помощи.

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