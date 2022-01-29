CBS News: дефицит микрочипов обошелся экономике США в 240 млрд долларов

Вашингтон, 29 января. Нехватка электронных компонентов обошлась американской экономике в 240 млрд долларов за 2021 год, передает телеканал CBS News со ссылкой на экспертов в данной отрасли.

Перебои с поставками микрочипов в первую очередь повлияли на работу и выручку компаний, которые специализируются на производстве различных электронных систем для автомобилестроения и для более крупной промышленности.

«Иногда нам приходилось сокращать производство из-за чипов, которые были просто, откровенно говоря, недоступны. Я думаю, что для нас важно производить этот продукт в Соединенных Штатах. Сейчас мы этого недостаточно делаем. И единственный способ сделать это — иметь больше предприятий», — цитирует агентство «Прайм» гендиректора компании по производству электронного оборудования Optimal Design Саджида Патела.

В целом экономика США действительно столкнулась с кризисными явлениями. Несмотря на номинальный рост зарплат, реальные доходы американцев существенно снизились.

Между тем уровень локализации американской электроники на российских производствах составляет 10–15%. Если США в рамках санкций ограничат экспорт микросхем и чипов с использованием своих технологий, это не станет безболезненным, пишет INFOX.