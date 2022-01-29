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Sohu: телефонные переговоры Байдена и Зеленского плохо закончились для лидера Украины

Политика
Sohu: телефонные переговоры Байдена и Зеленского плохо закончились для лидера Украины
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пекин, 29 января. Президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который плохо закончился для украинского политика, сообщило китайское издание Sohu.

По данным журналистов, беседа глав двух государств плохо закончилась для Зеленского. Переговоры прошли в негативном ключе на фоне того, что стороны имели жесткие разногласия по вопросу возможности «вторжения» Москвы на территорию Украины, передает «ПолитРоссия».

«Президент США пытался заверить главу Украины в том, что Россия «совершенно точно вторгнется». Однако украинский лидер выражал уверенность в том, что Москва в действительности не планирует ничего подобного», — подчеркнули авторы Sohu.

Sohu: телефонные переговоры Байдена и Зеленского плохо закончились для лидера Украины
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Однако, по словам журналистов, информация об этом диалоге тщательно скрывается Вашингтоном и Киевом. Официально стороны сообщают, что новость о размолвке Байдена и Зеленского якобы является фейком.

Ранее российский президент Владимир Путин созвонился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. По данным пресс-службы Кремля, они обсудили вопрос гарантий безопасности. Также во время разговора Путин заявил, что Запад проигнорировал вопрос о принципе неделимости безопасности.

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украина сша зеленский байден
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