Состояние Илона Маска сократилось на 10% из-за падения акций Tesla

Нью-Йорк, 29 января. Американский предприниматель, самый богатый человек в мире Илон Маск лишился части своего состояния на падении акций компании Tesla, сообщает Forbes.

Более 24,5 миллиарда долларов были потеряны из-за снижения курса ценных бумаг. Это составило 10,07% от общего объема капитала бизнесмена. Его соседи по рейтингу богатейших людей, напротив, приумножили свои накопления.

Причиной падения акций могли стать высказывания Маска. Котировки рухнули 27 января, а днем ранее он заявил, что Tesla не представит новых автомобилей в текущем году из-за дефицита микрочипов.

Президент РФ Владимир Путин может встретиться с Илоном Маском, допустил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, напомнив, что глава государства регулярно общается с иностранными предпринимателями.

Женский фондовый портфель, как правило, включает в себя акции широко известных игроков рынка. Это может быть Tesla, Galaxy или Apple, цитирует директора филиала инвестиционной компании Никиту Демидова телеканал «Санкт-Петербург».