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Политолог Ищенко: Россия может прижать к ногтю США без размещения военных баз на Кубе

Политика
Политолог Ищенко: Россия может прижать к ногтю США без размещения военных баз на Кубе
Новостное агентство «Харьков».  /  Герман Парло

Москва, 29 января. Россия одним ловким маневром способна вызвать панику в США, если они попытаются сорвать переговоры по безопасности, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт уверен, что Россия может прижать к ногтю США без размещения военных баз на Кубе. Он напомнил, что прилет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу в 2018 году вызвал истерику у американцев. По словам Ищенко, новый трюк РФ с этими боевыми самолетами заставит Вашингтон пожалеть об отказе от сделки по безопасности, передает «Экономика Сегодня».

«Представьте, что бомбардировщики в Венесуэле будут менять друг друга на постоянной основе. Никто не будет создавать там базу – просто будет прилетать пара самолетов, изучать особенности этой страны, улетать обратно, и на их место прилетит следующая пара», — объяснил он.

Страны Латинской Америки пойдут навстречу России, потому что опасаются вмешательства американцев в свои внутренние дела. По словам Ищенко, чтобы образумить США совсем не обязательно строить военные базы на Кубе или в Венесуэле.

«Можно без особых крупных вложений — а строительство военной базы не является дешевым, — и без проблем, которые могут возникнуть у этих государств из-за истерики Вашингтона, на основе существующих принципов военно-технического сотрудничества с обменом визитами надолго устроить США сладкую жизнь», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что Белый дом опасается повторения Карибского кризиса. Размещение российских сил на Кубе может стать ответом на дальнейшее усиление военной угрозы со стороны НАТО.

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