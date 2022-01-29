Учительница школы на Урале задала четвероклассникам эротическую сказку Пушкина

Екатеринбург, 29 января. Ученикам четвертого класса задали прочитать и проиллюстрировать сказку Александра Пушкина с эротическим сюжетом. Инцидент произошел в МБОУ СОШ №3 в Реже Свердловской области.

Учительница задала четвероклассникам прочитать сказку «Царь Никита и 40 его дочерей». По сюжету, у царя растут 40 дочерей без «грешной» части тела. При этом напрямую в тексте ее не называют. После инцидента родители направили жалобы директору, а педагог решила уволиться из школы.

«Я взрослая женщина, и меня мало что может возмутить. Это Пушкин, и к его творчеству я отношусь очень хорошо, считаю его гением, вместе с его недостатками. Меня возмутил факт безответственности педагога высшей категории», — цитирует слова одной из матерей портал Е1.

В результате выяснилось, что учительница выкладывала задание в электронном дневнике. Однако произошла ошибка. По словам педагога, она начала писать инициалы автора в поисковой строке, а затем отвлеклась, и система автоматически внесла в строку не ту сказку Пушкина. Через несколько часов ошибку исправили.

Молодая учительница русского языка и литературы из Новосибирска ранее лишилась работы из-за видео с танцем на пилоне. Женщина намерена обжаловать решение директора школы, так как не считает свое увлечение аморальным.