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Чеки за еду в британских супермаркетах взлетели на фоне высокой инфляции

Экономика
Чеки за еду в британских супермаркетах взлетели на фоне высокой инфляции
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 января. Мировая продовольственная инфляция нанесла мощный удар по потребителям в Великобритании. Стремительный рост цен и энергокризис привели к высокой инфляции и увеличению чеков за еду в супермаркетах.

Инфляция в Британии в минувшем декабре составила 5,4% против 5,1% месяцем ранее. В последний раз инфляция была выше этого уровня только в марте 1992 года — тогда она равнялась 7,1%. При этом аналитики не исключают, что увеличение цен на газ и электричество снова пробьет уровень тридцатилетней давности.

Глава популярной в Великобритании сети супермаркетов Tesco Ричард Уокер указал на тревожные тенденции. Британцы, по его словам, сталкиваются с выбором между обогревом и едой. Все больше людей обращаются в банки продовольствия — благотворительные организации, которые занимаются сбором и бесплатным распределением продуктов между нуждающимися.

«Некоторые из наших клиентов могут тратить на еду всего 25 фунтов стерлингов (2665 рублей. — Прим. ФАН) в неделю, поэтому они уже с трудом сводят концы с концами», — подчеркнул Уокер.

Страдает и экономика Великобритании, которая может потерять до 50 млрд долларов за два месяца из-за распространения штамма «Омикрон». На экономические показатели влияет изоляция людей, которая приводит к нехватке персонала. Ущерб рассчитан, исходя из оценки правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркивал, что государство должно постоянно следить за стоимостью продуктов питания и оперативно реагировать на изменения цен. Он потребовал от ФАС еще более детального мониторинга ситуации, пишет INFOX.

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великобритания инфляция рост цен цены на продукты энергокризис
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