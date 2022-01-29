Женская сборная России по хоккею не сыграет контрольный матч с чешками из-за COVID-19

Пекин, 29 января. Матч между российскими хоккеистками и сборной Чехии не состоится из-за положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди спортсменок были выявлены два случая заражения коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Россиянки в субботу должны были провести первый контрольный матч в Пекине. Олимпиада в китайской столице пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, что у 12 прибывших на Олимпийские игры подтвердился COVID-19. Два случая заболевания приходятся на участников и официальных лиц, еще восемь — на представителей заинтересованных сторон.