Битва за Север: военкор Сладков о приближающемся кризисе международных отношений в Арктике

ФАН представляет очередную авторскую колонку военного корреспондента Александра Сладкова. Напоминаем, данный материал является личным мнением автора, которое может не совпадать с позицией редакции.

Кризис международных отношений в Арктике. Колонка Александра Сладкова

27 миллионов квадратных арктических километров до сих пор до конца не поделены. Из восьми приарктических государств пять — члены НАТО, кроме России и нейтральных Швеции и Финляндии. Вы теперь припоминаете недавнее заявление генсека Альянса Столтенберга о том, что шведов и финнов примут в НАТО? Потом, правда, Стокгольм и Хельсинки открестились от этой инициативы. Но, понятно, что США желают ослабления России в Арктике за счет усиления НАТО.

Арктика — это гигантский простор для развертывания подводных группировок, это 14% неразведанных мировых запасов нефти, газ, никель, редкие металлы, золото, алмазы, вольфрам, ртуть. Чем не повод для претензий? В 2015 году российское государство подало заявку на международное признание своего суверенитета над более чем 1,2 миллиона квадратных километров арктического шельфа, в некоторых местах речь идет о расстоянии в 650 километров до берега. Естественно, США возмутились.

Кстати, есть такой негласный клуб «наблюдателей за ситуацией в Арктике», в который входят Китай, Южная Корея и даже Польша. Так что это — арена будущих, надеюсь, сугубо дипломатических и научно-географических сражений за право владеть хоть частью этих ледяных просторов. Китайцы, кстати, не просто наблюдают, они готовятся зайти в Арктику со своими бизнес-проектами. У Китая был свой ледокол, «Снежный дракон», построенный в Херсоне (Украина) в 1993 году. Теперь есть уже «Снежный дракон — 2» и заложен еще один ледокол.

Мы имеем шесть ледоколов и один единственный в мире атомный лихтеровоз (перевозит грузы в контейнерах или в баржах). На этой неделе поднят российский флаг над очередным нашим атомным ледоколом «Сибирь», произведенным в Питере на Балтийском заводе. Будет спущен на воду в этом году ледокол «Урал». И завершится изготовление ледокола нового поколения с реактивной установкой «Лидер». Да, мы, Россия, имеем еще одну ледокольную инициативу для Арктики. В июле 2000 года были проведены макетные испытания «подводно-надводного транспортного судна» на базе атомной подлодки проекта «Акула» («Тайфун» по кодификации НАТО) с измененной головной частью.

Опыты показали, что лодка такой модификации могла бы выполнять функции ледокола и колоть лед толщиной до 215 см в морской воде и до 150 см — в пресноводном устье Енисея. Грузоподъемность судна была установлена в пределах 12 тысяч тонн. Стоимость переделки одной субмарины оценивалась в размере 80 миллионов долларов. Для реализации проекта его авторам было необходимо решить и несколько проблем неэкономического плана — например, по межправительственным соглашениям России и США списанные атомные подлодки ВМФ подлежали утилизации. Но пока Минтранс России считает этот проект нереальным. Ну и впереди (я фантазирую) нас ждут мигрирующие по нашим акваториям беспилотные атомные ледокольные установки. Я думаю, осталось еще пару лет.

ИА «Политика Сегодня» / Ксения Парфенова

Кроме всего прочего, Арктика — это Северный морской путь (СМП), проходящий через российские акватории. Это самый короткий морской путь из Европу на Дальний Восток. В нашем законодательстве он определен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». От Питера до Владивостока по СМП — 14 тысяч километров. Если идти через Суэцкий канал — 21 тысяча.

СМП — это бесплатная артерия, мы мзду не берем. Там нет очередей на проход, нет пиратов, путь короче, значит, меньше надо тратить топлива, меньше платить экипажу и за фрахтовку судов.

Но есть одно «но», которое и тут возбудило американцев. С 2019 года иностранные военные должны уведомлять Россию о планах пройти через Северный морской путь за 45 дней, брать на корабли российских лоцманов, а также сообщать название корабля или судна, его основные параметры, воинское звание и фамилию капитана. В НАТО тут же заговорили, что единоличный российский контроль — это нехорошо. Осталось на БАМ претензии предъявить или на трассу М11 «Нева». В этом столько же логики и юридических оснований.

Поэтому в преддверии схватки за Арктику, имея в перечне аргументов массу юридических оснований, исторических прецедентов, каждое государство для укрепления своих стартовых переговорных позиций спешно развивает свой силовой фактор. Кстати, НАТО стало наращивать свои силы в Арктике еще до событий на Украине. Американцы заявили в 2006-м, что будут вести невооруженную воздушную разведку, но с 2014 года США осуществляют перехват самолетов из России, имея оружие на борту. Например, НАТО проводит крупнейшие арктические учения. Возьмите 2018 год. Участвовала 31 страна, 10 тысяч наземной техники, 250 единиц авиатехники, 65 кораблей и 50 тысяч военнослужащих. Пункты обеспечения субмарин развертывались прямо на льдах.

Страны, входящие в НАТО, в ходе учений получают подтверждение наличия недостатков.

Например, США испытывают дефицит стационарных баз и пунктов обеспечения своих ВМС в Арктике. Боевые корабли к Арктике приспособлены, а вспомогательные суда — слабо (больших ледоколов всего два). Сухопутная часть учений НАТО проходит с некоторыми проблемами: неподходящее обмундирование «южных» стран Альянса, гололед. США используют свои силы, расположенные на Аляске (включая десант, легкую пехоту, «морских котиков», спецназ). США планируют создать глобальную систему слежения за ситуацией в Арктике. В первую очередь имеется в виду контроль действий России в регионе.

Федеральное агентство новостей /

Безусловно, главный плацдарм НАТО в Арктике — это Норвегия, которая имеет в Арктике силы оперативного реагирования — армейские полки (пехота, медицина, танки, связь, разведка, РЭБ, артиллерия) и спецназ норвежских ССО. Есть даже так называемые морские егеря. Под давлением из Вашингтона Норвегия планирует к 2028 году увеличить затраты на коллективную безопасность на 25 миллиардов и довести оборонный бюджет страны до 85 миллиардов норвежских крон. Уже в 2021 году военные траты составят 64,5 миллиарда. Основная часть денежных средств пойдет на закупку вооружений у США. В этой связи Вашингтон крайне заинтересован в ухудшении отношений между Россией и Норвегией.

Что имеем мы? Для обороны своей части Арктики Россия развернула Объединенное стратегическое командование «Северный флот». С поддержкой сил Центрального и Восточного военных округов. И мы полностью контролируем весь СМП. России тяжело развиваться в военном отношении из-за нехватки самолетов военно-транспортной авиации, дозаправщиков в воздухе. Мы испытываем острую нехватку боевых кораблей и сохраняем низкие темпы их строительства. Есть проблемы и в информационном сопровождении наших усилий: слишком громко говорим о своих военных успехах в Арктике, оправдывая тем самым контр-усилия НАТО. Нам важно сейчас развивать свою береговую структуру, орбитальную группировку, возможности ледовой и метеоразведки. Эти мероприятия обеспечат развитие контроля и обеспечения безопасности Северного морского пути.

В марте 2022 года в Арктике пройдут еще одни масштабные учения НАТО: 28 государств, 35 тысяч участников. Даже атомный авианосец «Гарри Трумэн» придет из США. Название учений громкое: «Холодный ответ». Норвегия предупредила Россию об этих учениях еще 13 января. Мы отреагировали комментарием Николая Корчунова, посла МИД России по особым поручениям:

«Учения увеличат риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации».

Пока, по официальным сообщениям, баланс сил в Арктике нас устраивает. Мы, Россия, контролируем значительную часть Северного Ледовитого океана. В наших водах меньше льдов, чем у США и Канады. И, по утверждению ученых, наши льды тоньше. У нас достаточное количество портов, пунктов обеспечения, баз на побережье и на островах.

Весьма внушительно выглядит арктический потенциал Норвегии (член НАТО), она контролирует акватории и прибрежные полосы, удобные для навигации.

Тем не менее США ведут глобальную работу по вытеснению России из региона. Штаты арендуют или выкупают для своих военных объектов участки территории других арктических государств (Норвегия, Дания). Вашингтон все громче заявляет о своих претензиях на Арктику и отвергает российские инициативы по юридически обоснованному завершению раздела этого района Земли.