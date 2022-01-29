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Премьер Польши Моравецкий: в ЕС не могут прийти к единому решению по санкциям против РФ

Политика
Премьер Польши Моравецкий: в ЕС не могут прийти к единому решению по санкциям против РФ
wikipedia.org

Варшава, 29 января. Страны – члены Евросоюза (ЕС) не могут прийти к единому мнению по поводу масштаба ограничительных мер в отношении Российской Федерации в случае «вторжения» на Украину, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Соответствующим заявлением он поделился в интервью испанской газете El Mundo. По его мнению, Евросоюзу необходим «один сильный, а не множество расходящихся голосов».

«Различия касаются либо масштабов санкций против России, либо оказания военной поддержки Украине – эти темы должны согласовываться на уровне сообщества или НАТО», — подчеркнул Моравецкий.

В последнее время Запад выражает обеспокоенность на фоне якобы подготовки российской стороны к нападению на Украину, угрожая беспрецедентными ограничительными мерами в случае «вторжения». Однако в Кремле заявляли, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а сообщения об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше сил НАТО рядом с границами страны.

Ранее высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии рассказал, что ЕС рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины. Поэтому, по его словам, Евросоюз готовит рестрикции, в том числе в сфере энергетики.

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