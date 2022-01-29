Стилист Рогов показал бюджетный аналог трендовых джинсов дорогих брендов

Москва, 29 января. Модный эксперт Александр Рогов поделился рекомендациями при выборе модных джинсов. Стилист продемонстрировал вариант, не уступающий изделиям люксовых брендов.

Рогов регулярно делится с поклонниками советами по выбору одежды. Так, стилист отправился в московский торговый центр, где посетил магазины самых популярных брендов из масс-маркета в поисках бюджетной замены дорогому шопингу.

Во время прогулки Рогов обнаружил джинсы за 2,5 тысячи рублей, которые оказались аналогом моделей дорогих брендов. Стилист отметил, что находка полностью соответствует трендам.

«Эти вообще бомба, я сейчас себе в Balenciaga купил такие же, сшитые из двух разных, по скидке за 50 тысяч рублей. Джинсы эти рекомендую! И классно, что тут карманы контрастные, такие а-ля Vetements», — поделился стилист на своем YouTube-канале ROGOV LIVE.

Prt Scr youtube.com / ROGOV LIVE

Стоит отметить, что Рогов не раз высказывался в пользу джинсов из масс-маркета. Эксперт уверен, что бюджетные модели не уступают по качеству дорогим.

Ранее Рогов показал ботильоны, которые назвал «инвестицией в гардероб». Эксперт уверен, что модель казаков должна быть у каждой модницы.