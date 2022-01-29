Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 14:01
14:00
Политика
Не любят в Вашингтоне: почему США не хотят видеть Зеленского президентом Украины после 2024 года
14:00
Видео
Оксана «Акула» Почепа рассказала о жизни в автобусе и о том, как отсыпалась в США
13:58
Общество
Терапевт Хухрев назвал самолечение главной ошибкой при «Омикроне»
13:53
Происшествия
Вертолет Ми-8 перед падением в Ульяновской области сняли на видео
13:52
Экономика
Кабмин РФ одобрил законопроект о запрете выдачи ряда кредитов по плавающей ставке
13:48
Происшествия
Путин поручил ВС обобщить судебную практику по делам о превышении самообороны
13:46
Политика
Журналист ван де Бек: преследование Украины помешало бы Гааге в расследовании дела MH17
13:45
Экономика
Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2»
13:40
Политика
Начал подавать голос: почему Зеленский разошелся во мнениях с США относительно «российской угрозы»
13:38
Общество
Употребление сахаросодержащих продуктов увеличивает риск заболеваний сердца
Все новости

Никита Пресняков рассказал о различиях между русскими и американцами

  /   Обновлено: 29 января 2022 12:49
Шоу-бизнес
Никита Пресняков рассказал о различиях между русскими и американцами
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 29 января. Старший сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего Никита часто гостит у своей матери в США. Артист рассказал о различиях между русскими и американцами.

Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, много времени проводит в Штатах вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым. Старший наследник часто навещает родительницу, поэтому хорошо знаком с реалиями американской жизни.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — пристыдил соотечественников Пресняков в Instagram Stories.

Артист высказался об элементарной человеческой вежливости, которую зачастую от россиян не дождешься. Подобная линия поведения сильно раздражает певца.

Музыкант появился на свет в 1991 году в Лондоне. Звездные родители расстались, когда их наследнику было шесть лет. Несмотря на это, отношения отца и сына не испортились. Порой сын Орбакайте обижается на своего родителя, но они быстро находят выход из конфликтов.

Ранее автор хита «Зурбаган» поделился в личном блоге видео боя сына с актером Алексеем Паниным. Пресняков не оценил публикацию отца.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Никита Пресняков рассказал о различиях между русскими и американцами
россия сша певец пресняков
Комментировать