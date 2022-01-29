Никита Пресняков рассказал о различиях между русскими и американцами

Москва, 29 января. Старший сын певцов Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — младшего Никита часто гостит у своей матери в США. Артист рассказал о различиях между русскими и американцами.

Орбакайте, дочь певицы Аллы Пугачевой, много времени проводит в Штатах вместе с супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым. Старший наследник часто навещает родительницу, поэтому хорошо знаком с реалиями американской жизни.

«Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — пристыдил соотечественников Пресняков в Instagram Stories.

Артист высказался об элементарной человеческой вежливости, которую зачастую от россиян не дождешься. Подобная линия поведения сильно раздражает певца.

Музыкант появился на свет в 1991 году в Лондоне. Звездные родители расстались, когда их наследнику было шесть лет. Несмотря на это, отношения отца и сына не испортились. Порой сын Орбакайте обижается на своего родителя, но они быстро находят выход из конфликтов.

Ранее автор хита «Зурбаган» поделился в личном блоге видео боя сына с актером Алексеем Паниным. Пресняков не оценил публикацию отца.