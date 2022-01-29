«Не любят в Вашингтоне»: почему США не хотят видеть Зеленского президентом Украины после 2024 года

В отношениях между Киевом и Вашингтоном есть немало «пикантных коллизий». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в администрации президента США сообщил о недовольстве Джозефа Байдена поведением украинских властей. Вашингтон раздражен тем, что Владимир Зеленский «преуменьшает угрозу» якобы готовящегося вторжения России, а также «без особой благодарности» принимает поддержку Соединенных Штатов.

«Зеленский отлично понимает, что его не любят в американской столице — и не полюбят уже никогда, — заметил Брутер. — Так что он ведет собственную игру, пытаясь использовать интерес Вашингтона к сдерживающей Россию роли Киева в свою пользу, например, избавиться от оппозиции, получить финансирование, стать человеком, сумевшим реформировать украинскую армию и добиться большего вовлечения Соединенных Штатов и НАТО в конфликт на Украине».

Самим же США, по мнению политолога, ничто из этого не нужно.

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«Они требуют от Зеленского большей управляемости и послушания, большего и практически полного внимания к тому, что хотят они сами, — отметил эксперт. — Собственные политические цели украинского президента их мало волнуют — включая те, где он остается президентом после 2024 года, переизбираясь на второй срок».

Все это, по словам собеседника ФАН, вносит «пикантную коллизию» в отношения между Киевом и Вашингтоном.

«Зеленский отлично понимает, что Соединенные Штаты могут всего за 15 минут избавить его от должности, а те, в свою очередь, осознают ненужность подобного шага, поскольку он может привести к тому, что Украина выйдет из сферы влияния США. Вот так вот каждая из сторон и пытается использовать другую в своих целях», — резюмировал Брутер.

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