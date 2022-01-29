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Чувствительная к внешним экономическим потрясениям Мавритания удвоила валютные резервы за 2021 год

Весь мир
Чувствительная к внешним экономическим потрясениям Мавритания удвоила валютные резервы за 2021 год
wikipedia.org  /  Александра Пугачевская (Alexandra Pugachevsky) / CC BY-SA 3.0

Нуакшот, 29 января. Мавританские власти сообщили, что валютные резервы африканской страны удвоились за минувший год, несмотря на последствия пандемии на слабые экономики Магриба.

Премьер Мохаммед ульд Билал на заседании парламента по оценке деятельности правительства и плану на 2022-й подтвердил, что активы превысили 2,3 миллиарда долларов в сравнении с 1,5 млрд в 2020-м и 1,1 млрд в 2019 году.

По его словам, валютный резерв в течение 12 месяцев покрыл импорт товаров и услуг Мавритании. Однако национальным властям все равно предстоит возобновить темпы роста после пандемии коронавируса, неблагоприятно повлиявшей на валовой внутренний продукт.

Примечательно, что доходы страны в значительной степени зависят от рыболовства. Также Нуакшот на фоне восстановления мирового спроса, продолжающихся инвестиций в добывающие отрасли, завершения строительства инфраструктуры и оживления частного сектора, рассчитывает на продолжение роста ВВП в 2022 году.

При этом перед правительством остаются и другие задачи, наиболее важными из которых являются борьба с инфляцией, сокращение безработицы и улучшение жизни людей, учитывая обстоятельства, в которых находится африканская страна. Например, индекс потребительских цен в 2021-м вырос в годовом исчислении с 2,4% до 5,7%, учитывая, что около 31% из четырех миллионов населения живут за чертой бедности.

Всемирный банк охарактеризовал экономику Мавритании как очень чувствительную к внешним потрясениям, таким как нестабильные цены на сырье, климатические условия и политические кризисы, и зависящую от международной помощи.

Африканскую страну отнесли к числу наименее развитых, отдав 160-е место из 189 в общем рейтинге, основанном на индексе человеческого капитала, подразумевающим, что родившийся сегодня ребенок достигнет только 38% производительности во взрослой жизни. Обучение в школе составило в среднем 4,2 года на ученика, в то время как 23% детей отстают на фоне относительно низких государственных расходов на здравоохранение и образование.

Ранее правительство Мавритании создало более 35 тысяч рабочих мест, чтобы снизить высокий уровень безработицы. Премьер разъяснял, что расширили частный сектор, разведку золота, сельское хозяйство, рыболовство и сферу услуг.

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Мавритания
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