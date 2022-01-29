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19FortyFive: обновленные российские «Панцири» стали серьезной угрозой для западных БПЛА

Армия
19FortyFive: обновленные российские «Панцири» стали серьезной угрозой для западных БПЛА
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 января. Система противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» после модернизации может успешно бороться с атакующими ее вражескими беспилотниками.

Аналитики американского издания 19FortyFive назвали российское оружие, ставшее «кошмаром беспилотников». Отмечается, что в прошлом российский комплекс оказывался уязвимым для ударных дронов, поэтому его решили модернизировать. «Панцири» получили улучшенный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), увеличивший максимальную дальность обнаружения целей, а также ракету 57Э6М-Е дальностью полета до 40 километров.

«Скорость (ракеты) увеличена на 30% до невероятных пяти чисел Маха, что позволяет перехватывать цели, движущиеся со скоростью до 2,9 числа Маха», — сказано в статье.

По словам экспертов, после модернизации «Панцирь-СМ» превратился в «смертоносный инструмент». Дальность обнаружения целей значительно выросла, поэтому обновленные российские комплексы стали серьезной угрозой для западных БПЛА. При этом высокая скорость и точность ракет позволяют им эффективно бороться даже со сверхзвуковыми самолетами.

Ранее сообщалось, что три дивизионных комплекта ЗРПК «Панцирь-С» передали ВКС РФ в конце 2021 года. Стоит отметить, что российские комплексы хорошо себя проявили в борьбе с дронами, передает Infox.

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россия пво панцирь
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