Певица Ковальчук назвала супруга Чумакова полной противоположностью мужского идеала

Москва, 29 января. Певица Юлия Ковальчук сделала честное признание перед поклонниками. Артистка заявила, что раньше не хотела себе такого супруга, как музыкант Алексей Чумаков.

Подписчики Ковальчук возмутились, каким образом исполнитель не угодил экс-солистке группы «Блестящие». Певица объяснила, что раньше всегда пугалась и сторонилась мужчин с творческими профессиями.

«Вот интересно, часто в юности вы зарекались, что точно не…, а потом судьба распоряжалась так, что вы с удовольствием меняли свое решение? Я, например, просто уверяла, что мой муж не будет артистом, что у него не будет волос на груди и что он точно должен будет любить горные лыжи», — призналась Ковальчук, описывая свой идеал на личной странице в Instagram.

Ее супругом стал артист с полностью противоположными характеристиками. Тем не менее, певицу это не огорчило. В браке с Чумаковым знаменитость воспитывает дочь Амелию, которую скрывает от посторонних глаз.

Ранее Ковальчук заявляла, что не считает Чумакова идеальным мужем, но это никак не сказывается на ее любви к нему — артистка готова мириться с недостатками спутника ради благополучной семейной жизни. По ее словам, любые конфликты музыкант может скрасить искрометной шуткой.