Экономист Хазин объяснил надежды Лондона на участие в «Новой Ялте» с позволения Москвы

Лондон, 29 января. Британский премьер Борис Джонсон всеми правдами и неправдами пытается напроситься на встречу с президентом РФ, чувствуя, что время Лондона стремительно уходит.

Великобритания при этом как-то странно аргументирует необходимость срочно встретиться, пытаясь напакостить в ситуации с Украиной. Хотя для Соединенного Королевства в истории с глубоким экономическим кризисом в США и угрозой распада Евросоюза осталась лишь одна опция — смиренно просить. Великобритания не может смириться с неизбежным и продолжает проводить традиционно агрессивную политику, будто на дворе середина прошлого века, а Соединенное Королевство еще в какой-то мере остается колониальной империей. В итоге британская верхушка с ее амбициями и неспособностью понять происходящее останется ни с чем.

Таким мнением с зрителями канала «Sputnik на русском» поделился экономист Михаил Хазин, подчеркнув, что непоследовательная политика Великобритании напрямую зависит от обвала экономики США. Стремительно растущая инфляция уже заставляет Вашингтон отказываться от своих внешнеполитических активов. В частности, серьезно сокращены вливания в Европу. Европейцы чувствуют, как их уровень жизни стремительно катится под гору и все громче возмущаются. Эксперт отметил, что главной причиной волны беспорядков, прокатившейся недавно по ЕС и до сих пор толком не схлынувшей, принято считать ограничения из-за пандемии. В какой-то мере это соответствует действительности, но серьезную роль в возмущении европейцев сыграла и тревога за свое будущее. Уровень их жизни действительно серьезно просел из-за неспособности США поддерживать свои негласные колонии. Дальше будет только хуже. Экономический коллапс в итоге может привести к расколу Евросоюза.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

За всеми этими процессами пристально наблюдает Великобритания, рассчитывая сделать своей зоной влияния как минимум часть нынешней Европы, когда шаткий карточный домик совсем посыплется без спасительных бонусов из Вашингтона. Лондон, однако, не обладает главным ресурсом для того, чтобы воцариться на будущих развалинах ЕС, то есть деньгами. Остается лишь геополитический вариант решения этого вопроса, но здесь без согласия России ничего не выйдет. Вот Борис Джонсон, вернее те, кто за ним стоит, так отчаянно и напрашиваются на встречу с Владимиром Путиным. В то же время Лондон гробит все свои дипломатические начинания, не в силах отказаться от вековой традиции во внешней политике — пакостить везде, где только можешь. В данном случае все усилия британцев направлены на раскачивание Украины. В итоге Великобритания ничего не добьется и канет в Лету вслед за Евросоюзом, когда финансовый кризис в Европе пробьет критическую отметку.

«Британия видит свой последний шанс. Для того, чтобы подобрать куски Европы надо иметь какую-то концепцию. Для чего Джонсон рвется на встречу с Путиным? Чтобы Путин взял его за ручку и привел на «Новую Ялту», чтобы там было сказано: вот это вот Джонсон твоя территория. Чтобы все в мире знали, что большие дяди — президент РФ, руководитель КНР и президент США разрешили ему тут, то есть на осколках ЕС, командовать. А сейчас он как будет командовать? На каком основании? Ему-то безусловно хочется, но никаких оснований нет. Поэтому Британия так и мечется, постепенно все глубже зарываясь. А денег ведь нет. С деньгами все было бы проще. Прийти в Европу, где голод, хаос, и всех с царского плеча спасти. Но денег нет и не будет, вот и вертится Лондон, как уж на сковородке, чтобы не повторить судьбы, ожидающей ЕС», — расшифровал истинный мотивы британских элит Михаил Хазин.

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