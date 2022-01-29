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Госдума: проживающие в ЛДНР россияне могут быть призваны на службу в ВС РФ

Армия
Госдума: проживающие в ЛДНР россияне могут быть призваны на службу в ВС РФ
facebook.com  /  Минобороны РФ

Москва, 29 января. Россияне, которые постоянно проживают в ЛНР и ДНР, при желании с их стороны могут быть призваны на службу в ВС РФ, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам депутата, в случае призыва постоянно проживающие в Донбассе россияне будут проходить службу на территории РФ. Водолацкий добавил, что вопрос защиты русскоязычного населения регулярно поднимается на встречах с жителями ЛДНР, которые опасаются вторжения ВСУ.

«Если граждане РФ, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооруженных силах РФ, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учет и призовет в армию», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее стало известно, что Союз добровольцев Донбасса готов встать на защиту мирных жителей ЛДНР от украинской агрессии. Известно, что для этих целей уже формируются специальные подразделения.

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