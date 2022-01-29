Основатель поп-ММА Арутюнян рассказал об опасениях Борисовой перед боем с Малиновской

Москва, 29 января. Телеведущая Дана Борисова боится за свою внешность из-за возможного боя против артистки Маши Малиновской. Об этом рассказал глава лиги поп-ММА «Наше Дело» Артур Арутюнян.

Борисова готовится выйти на ринг против Малиновской. Звезды планируют решить на кулаках давний конфликт, который разгорелся в шоу Андрея Малахова.

Бой пройдет на платформе «Наше Дело». Глава лиги Арутюнян отметил, что Борисова опасается за свой нос из-за возможного боя, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы общались с Даной, она очень переживает за свой нос, который у нее настоящий, не сделанный. Она переживает, что Маша ей его сломает», — сообщил Арутюнян.

По словам главы поп-ММА, бой должен состояться в марте или апреле этого года. Арутюнян отметил, что телеведущим потребуется создать щадящие условия для поединка, чтобы снизить риск травм. Он также признался, что мероприятие находится в подвешенном состоянии: Борисова уже подписала договор, но Малиновская пока ограничилась устным согласием на участие.

Кроме того, Борисова лишь недавно перенесла пластическую операцию. Телеведущая скорректировала параметры фигуры и призналась, что потеряла не так много лишних килограммов после вмешательства хирургов.